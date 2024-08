Tastiera gaming EPOMAKER x Aula F75 in sconto del 10%!

Hai il setup PC pronto, ma ti manca una buona tastiera da gaming che sappia supportarti al meglio durante le tue ore di gaming? Puoi trovare il modello giusto per te, potente e funzionale, e anche disponibile a un prezzo davvero molto conveniente. Come sempre, Amazon regala ottime chicca da sfruttare immediatamente, in questo caso stiamo parlando della tastiera EPOMAKER x Aula F75 Gasket, che grazie a uno sconto del 10%, puoi portare a casa per soli 89,99€ invece di 99,99€, ottenendo un prodotto che combina design compatto, innovazione tecnologica e qualità costruttiva eccellente.

Gioca al meglio con la tastiera gaming EPOMAKER x Aula F75

Partiamo dal fantastico layout compatto al 75% dell’F75 che è ottimizzato per garantire efficienza e funzionalità in un formato ridotto, perfetto per chi desidera una scrivania ordinata o una configurazione contenuta, ma senza rinunciare a nessun tasto essenziale.

Da menzionare anche gli interruttori meccanici prelubrificati e il PCB progettato con precisione: insieme, ti garantiscono una digitazione fluida e precisa, mentre la funzione hot-swap ti permette di cambiare facilmente gli interruttori per personalizzare la tua tastiera. Essendo dotata di una batteria da 4000 mAh, inoltre, e di ben 3 modalità di connessione, questo modello sarà sempre pronto per supportati durante i tuoi game più intensi!

Ultima, ma certamente non per importanza, la manopola di controllo multimediale integrata che ti consente di regolare facilmente le impostazioni, sia di audio che di retroilluminazione. Il consiglio è di sfruttare subito l’opportunità di migliorare la tua postazione con la EPOMAKER x Aula F75 Gasket finché, te lo ricordiamo, è in sconto del 10%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.