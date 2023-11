Tastiera gaming compatta al 60% e retroilluminata RGB: non fartela sfuggire in OFFERTA!

La tastiera Oversteel – KOVAR è ideale per chi vuole distinguersi nel gaming, ma cerca anche un accessorio funzionale. Infatti, è compatta al 60%, così che è più adatta allo scopo finale. E’ inoltre retroilluminata RGB e ha un interruttore meccanico Outemu Blue. E’ con cavo Usb, Anti-Ghosting, layout Italiano ed è compatibile con PC/MAC/Android. Se la prendi ora è scontata del 4%: la paghi 29,99 euro!

Tastiera gaming Oversteel KOVAR: le caratteristiche

La tastiera da gioco Kovar è una tastiera ultracompatta al 60%. È una tastiera con una riduzione del 40% rispetto a una tastiera tradizionale. Godetevi una configurazione più pulita e ordinata senza sacrificare le caratteristiche di questa tastiera da gioco. Giocate in totale libertà e sfruttate al massimo lo spazio. Vanta un sistema di illuminazione a spettro RGB a 22 modalità. Godetevi questo effetto davvero impressionante e personalizzatelo a vostro piacimento grazie al software integrato dedicato. Illuminate la vostra area di gioco e date un tocco da gamer al vostro set-up per farlo brillare di luce propria.

Kovar è una tastiera meccanica da gioco realizzata con interruttori Outemu di qualità superiore nella versione rossa. È perfetto per i giocatori esperti, in quanto la sensibilità si adatta al vostro stile di gioco e offre una digitazione fluida, veloce e reattiva, un’elevata reattività e la facilità del doppio tocco. Il tipo di interruttore rosso della tastiera Kovar ha una durata di oltre 55 milioni di battute. Dotata di tecnologia anti-ghosting su ogni singolo tasto, in modo da non perdere nemmeno un tasto premuto. Inoltre, la tecnologia Full Key Roll-Over assicura che i tasti vengano rilevati correttamente, indipendentemente dal numero di tasti premuti alla volta.

Otterrai dunque una tastiera essenziale, con un totale di 61 tasti. Se la prendi ora è scontata del 4%: la paghi 29,99 euro!

