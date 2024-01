Tastiera gaming Logitech G213 Prodigy a soli 49€ su Amazon (OFFERTA A TEMPO)

La tastiera gaming G213 Prodigy di Logitech, con tasti retroilluminati e personalizzabili, è in offerta su Amazon a 49 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che godono delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

Controlli multimediali dedicati, tasti ad alte prestazioni e illuminazione RGB sono tra gli elementi chiave della tastiera gaming Logitech Prodigy, in vendita con layout italiano QWERTY.

Tastiera gaming Logitech G213 Prodigy al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon

Tra i principali punti di forza della tastiera gaming del marchio Logitech G segnaliamo le cinque aree di illuminazione RGB, con uno spettro di oltre 16,8 milioni di colori. Pollice in alto anche per la membrana protettiva, che protegge i tasti da sporco, briciole e spruzzi d’acqua.

A proposito di tasti, quest’ultimi sono stati progettati per restituire una risposta tattile e prestazioni superiori rispetto alle classiche tastiere meccaniche. Inoltre, la loro disposizione è stata adattata per rispondere al meglio all’esperienza di gioco degli appassionati di gaming.

Infine, meritano una menzione speciale i controlli multimediali dedicati, grazie ai quali è possibile controllare la traccia di sottofondo senza uscire dal gioco. Questi, infatti, sono in grado di riprodurre, mettere in pausa e silenziare sia la musica che i video in un istante.

Approfitta ora dell’offerta di Amazon sulla tastiera gaming Logitech G213 Prodigy, così da acquistarla al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ti confermiamo che la consegna a casa è gratuita per tutti gli utenti abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.