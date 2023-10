Con questa tastiera gaming non perderai più una partita: falla tua a soli 149 euro!

Butta la tua vecchia tastiera e approfitta di questa offerta! SteelSeries Apex Pro Mini HyperMagnetic è la tastiera da gaming più veloce al mondo, con azionamento regolabile, fattore di forma compatto al 60%, morbido copritasti in PBT che ne garantirà una durata eterna, cavo USB-C e Layout Americano (QWERTY)! Oggi la paghi 149,99 euro grazie allo sconto del 25%!

Tastiera gaming SteelSeries Apex Pro Mini HyperMagnetic

La tastiera da gaming SteelSeries Apex Pro Mini HyperMagnetic è personalizzabile e velocissima, grazie agli switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0. Attuazione 20x più veloce, risposta 11x più rapida rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali. Non perderai più una partita battendo gli avversari sul tempo. Elimina la latenza derivante dal movimento fisico dello switch attraverso l’attivazione e la disattivazione dinamica dei tasti in base alla distanza percorsa piuttosto che a un punto fisso della corsa del tasto.

Quaranta livelli di attivazione a tasto (0,1 – 4,0 mm). Imposta WASD per movimenti leggeri e ultraveloci e i tasti abilità su pressioni profonde per non attivare funzioni speciali per caso. Molto comoda la modalità 2 in 1: programma due azioni su un unico tasto, come camminare con un tocco leggero e correre premendo a fondo. 60% di fattore di forma. Funzionalità full-size. Piastra superiore in alluminio premium. USB-C staccabile. Per quanto concerne la compatibilità, parliamo dei sistemi operativi Windows, Xbox, PlayStation e Mac OS X.

Insomma, una tastiera straordinaria, che oggi paghi 149,99 euro grazie allo sconto del 25%!

