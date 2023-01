Tastiera Gaming Trust GXT 833 Thado in sconto su Amazon del 33%

La tastiera Trust GXT 833 Thado pur essendo semimeccanica, ha una costruzione molto simile a modelli meccanici di fascia più alta e con tasti di alto profilo. Anche l’azione dei tasti ha un percorso “simile”, più diretto, con un tocco morbido e allo stesso tempo veloce. Ma, poiché non ha una sequenza di tasti indipendente, questo modello ha l’anti-ghosting, che consente di premere contemporaneamente fino a 10 tasti. Questo evita problemi durante il gioco. Acquistala su Amazon a soli 19,99€ invece di 29,99€.

La tastiera ha pulsanti multimediali dal tasto F1 a F8, oltre a un pulsante per attivare la modalità giocatore e bloccare il tasto di avvio. Aggiunge anche il controllo per l’effetto luminoso, variando la luminosità e altre funzioni. La verità è abbastanza completa per essere una tastiera super economica.

La modalità luce RGB è abbastanza ben fatta, con un bagliore molto nitido anche in pieno giorno. In questo modo, con il tasto dedicato alla luce potremo accendere e spegnere l’illuminazione; Oppure combinalo premendo il tasto funzione per variare tra la modalità di luce RGB “Arcobaleno” o “Respiro“. La luminosità può essere variata in tre posizioni, ma non possiamo lasciare un colore fisso.

Questa tastiera ha anche un cavo fisso e intrecciato di ottima qualità lungo 1,8 metri, cosa molto apprezzata dai gamers. Anche il cavo è sottile, occupa poco spazio, quindi si integra molto bene con il resto della tastiera.

Ora, per quanto riguarda la sua esperienza utente, la realtà è che si tratta di un’opzione molto interessante per una tastiera semi-meccanica, ideale per scrivere, giocare a tutti i tipi di giochi, con una risposta molto migliore di quella data da una tastiera a membrana tradizionale, aggiunta a una sensazione di digitazione meccanica e senza esercitare troppo rumore.

Ma questa versione manca di tasti macro o programmabili, quindi se stai cercando questo tipo di funzione (o anche più effetti di luce) dovrai optare per un modello meccanico molto più costoso. Approfitta ora del 33% di sconto e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime ricorda che la spedizione è gratuita.

