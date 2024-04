Tastiera HP in OFFERTA PAZZA su Amazon: la soluzione ideale a 14,90 EURO (-32%)

Grazie a questa vera e propria offerta pazza lanciata su Amazon, acquistare una tastiera per il tuo PC non sarà più un problema. Hai la possibilità di ricevere una ergonomica e funzionale HP 150 alla cifra ridicola di 14,90 euro. Un prezzo mai così basso, reso ancor più conveniente grazie allo sconto del 32%. Non puoi fartela scappare, avrai dalla tua un’eleganza unica, 12 combinazioni di scelta rapida e l’illuminazione a LED completa. Con dimensioni adatte per qualsiasi tipo di postazione da lavoro. Fatti furbo e sfrutta la promo, non te ne pentirai.

Tastiera HP: 150 tasti e combinazioni varie per un’efficienza assoluta

Se non hai troppo esigenze e sei alla ricerca di una tastiera che ti possa dare una mano col lavoro dal computer, allora questa soluzione di HP è l’ideale per te. Stiamo parlando di una tastiera molto semplice, ma che al tempo stesso saprà garantirti tutto ciò di cui hai bisogno. A partire dalle sue connessioni, con l’USB Type-A sempre disponibile e che ti permetterà di utilizzarla con praticamente qualsiasi dispositivo senza alcun tipo di problema. Il layout è in italiano, così da trovare anche i caratteri speciali in men che non si dica.

Come anticipato, è poi presente l’illuminazione a LED per i tasti BlocNum, BlocMaiusc e BlocScorr. Che resteranno visibili anche al buio, così che tu possa lavorare di notte in totale comodità. Le 12 combinazioni di scelte rapide sono tutte utilizzabili e configurabili in base alle tue esigenze, utilizzando il tasto Fn per fare lo switch. Infine le dimensioni di 42.6 x 2.7 x 14.6 cm, molto esigue ma al tempo stesso sufficienti per una disposizione dei tasti intelligente e che punta al massimo della comodità per le dita.

Non fartela scappare e acquistala oggi, la tastiera HP a 14,90 euro è la promo indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.