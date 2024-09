Tastiera Italiana con 105 Tasti a soli 7€: mai stata ad un prezzo così basso

Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria su un gadget tech perfetto per la tua postazione di lavoro! Si tratta della Tastiera Italiana con 105 Tasti LINK, al momento disponibile al prezzo stracciato di soli 7 euro grazie ad un mega sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente non capita di certo tutti i giorni!

Tastiera Italiana con 105 Tasti LINK: tutte le caratteristiche tecniche

La Tastiera Italiana con 105 Tasti LINK è un gadget tech che risulterà utilissimo e super versatile nella tua postazione di lavoro.

Si caratterizza per una digitazione confortevole e silenziosa grazie ai sottotasti con doppia molla. Inoltre è dotata di piedini di appoggio pieghevoli e rialzabili per orientarla a seconda dell’inclinazione desiderata, così da garantire il massimo comfort ovunque tu sia.

Il design è elegante, con tasti silenziosi per non disturbare chi è accanto a te nell’ambeinte di lavoro. Ha complessimente 105 tasti, con incusa tastiera numerica di dimensioni standard e tasti funzione.

La mosalità di installazione è semplicissima: basterà collegare la tastiera tramite la porta USB a un PC desktop o a un notebook ed è già pronta per l’utilizzo, senza la necessità di installare nessun programma in particolare. Inoltre è compatibile con tutti i sistemi operativi, che si tratti di iOs o Android.

Per finire, i tasti hanno una stampa durevole che ne previene lo scolorimento ed è dotata di un led per indicarne lo stato.

Oggi la Tastiera Italiana con 105 Tasti LINK è disponibile al prezzo stracciato di soli 7 euro grazie ad un mega sconto del 32%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente non capita di certo tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.