Tastiera Logitech con mouse a MENO di 25€, sconto imperdibile

Hai necessità di acquistare un set mouse e tastiera che ti duri nel tempo, ma che non costi un occhio della testa? Questo kit, comprensivo di mouse e tastiera Logitech wireless, è disponibile su Unieuro a un prezzo a vera occasione. Solo per poco, infatti, potrai metterlo nel carrello a soli 24,99€ invece di 39,99€! Un’occasione davvero imperdibile

Mouse e tastiera Logitech a un prezzo SHOCK su Unieuro

Immergiti nell’efficienza e nella comodità con il mouse e tastiera Wireless MK270 di Logitech, un ensemble progettato per offrire una straordinaria esperienza di utilizzo senza alcun compromesso. Il mouse, sviluppato per essere ergonomico e comodo in entrambe le mani, garantisce un controllo del cursore impeccabile, assicurando una navigazione fluida su diverse superfici. Dimentica malfunzionamenti e ritardi grazie alla connessione wireless affidabile da 2,4 GHz, che offre una portata di 10 metri. Collega il ricevitore a una porta USB del tuo dispositivo e inizia a lavorare senza alcuna attesa.

La tastiera, comoda e di dimensioni standard, non solo offre una piacevole esperienza di digitazione, ma fornisce anche controlli multimediali facilmente accessibili. Questi consentono un accesso immediato a musica, contenuti multimediali, regolazione del volume e molto altro, ottimizzando le tue operazioni e risparmiando tempo prezioso.

Progettata per non fermarsi mai, la tastiera si distingue per il suo design resistente agli schizzi, tasti durevoli e piedini inclinabili molto robusti. Con una durata delle batterie di 36 mesi per la tastiera e di 12 mesi per il mouse, inoltre, potrai affrontare le tue task lavorative senza preoccuparti di sostituire le batterie per lunghi periodi. Questo kit wireless non è solo un’affermazione di qualità, ma è anche il preferito dai clienti, essendo il kit più venduto al mondo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la Logitech, un leader globale nel settore delle periferiche di input, puoi goderti una solida combinazione di prestazioni, durata e comfort, portando la tua esperienza di utilizzo a un nuovo livello di eccellenza. Porta a casa mouse e tastiera Logitech subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.