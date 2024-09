Tastiera Logitech con supporto per i polsi imbottito scontatissima al 41%

Ecco per te un gadget super innovativo progettato per rendere il tuo lavoro al pc più confortevole che mai! Parliamo della Tastiera Wireless Ergonomica Logitech Wave Keys, oggi disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto bomba del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo anche domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere è davvero unica, coglila al volo!

Tastiera Wireless Ergonomica Logitech Wave Keys: modalità di utilizzo e funzionalità

La Tastiera Wireless Ergonomica Logitech Wave Keys è pensata per semplificare la tua attività lavorativa, ottimizzandola all stesso tempo.

A caratterizzarla è l’innovativo design curvo che mantiene le mani, i polsi e gli avambracci in una posizione di digitazione naturale così da non provare nessun affaticamento anche dopo ore e ore di utilizzo. Inoltre il supporto per i polsi imbottito con memory foam ti consente di digitare comodamente tutto il giorno, evitando qualsiasi stress.

In più, è possibile personalizzare la tua esperienza con Wave Keys utilizzando l’app Logi Options+, che ti consente di adottare scelte rapide per risparmiare tempo e lavorare senza interruzioni.

La connettività è sempre garantita tramite Bluetooth o il ricevitore Logi Bolt ed, inoltre, potrai anche utilizzare Easy-Switch per alternare tra laptop, tablet e telefono. Il dispositivo è compatibile a livello universale, quindi puoi utilizzarlo indifferentemente con Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS, ed ha una durata delle batterie che arriva fino a 3 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.