TASTIERA LOGITECH: ecco il prezzo INCREDIBILE di Amazon

Dopo anni di prezzi saliti alle stelle, finalmente il costo della componentistica informatica è tornato a valori normali, praticamente alla portata di tutte le tasche. Quando ci troviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle componenti a cui pensiamo sin da subito dopo il processore e il monitor è sicuramente la tastiera, che deve garantire ovviamente delle ottime prestazioni, soprattutto se utilizzata per la scrittura in ambito lavorativo. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la tastiera Logitech K780 in offerta al sensazionale prezzo di soli 81 euro, con ben il 9% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Logitech.

Tastiera Logitech: il tuo miglior alleato

Partiamo col dire innanzitutto che questa tastiera è totalmente compatibile con ogni dispositivo e sistema operativo relativo: puoi utilizzarla infatti con PC Windows, Mac, o addirittura smartphone, indipendentemente dal fatto che abbiano il sistema operativo Android o iOS. La tastiera è infatti di riconoscere in automatico il dispositivo a cui si connette, e i tasti si adattano al sistema operativo di riferimento.

All’interno trovi due batteria AAA preinstallate, che ti permettono un’eccezionale durata che può arrivare fino a 24 mesi in totale, senza doverle nemmeno sostituire. La tastiera si presenta ovviamente senza alcun filo, in modo da non provocare nessun ingombro o disturbo all’interno della tua scrivania.

La parola chiave alla base di questa tastiera è sicuramente la connettività, garantita dall’uso dello standard Bluetooth che permette di collegare qualsiasi tuo dispositivo in men che non si dica, nel giro di pochissimi secondi.

La tastiera è inoltre davvero silenziosa, grazie al sistema Logitech PerfectStroke che assicura una precisione nella digitazione mai riscontrata prima d’ora. All’interno è presente anche un comodo tastierino numerico, corredato da diversi tasti grandi e silenziosi, molto utili per la digitazione.

In definitiva a poco più di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori tastiere attualmente presenti sul mercato, con cui potrai scrivere in totale comodità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questa tastiera Logitech K780 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

