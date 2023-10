Tastiera gaming Logitech a metà prezzo! Meglio fare presto

Per chi è dedito al gaming su Pc, anche la tastiera vuole la sua parte. E per chi gioca anche in streaming e magari punta anche a diventare un gaming influencer sulle piattaforme più popolari, è importante attrezzarsi di accessori belli a vedersi oltre che estremamente funzionali. Risponde a queste esigenze la tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy. Che oggi puoi prendere in offerta a metà prezzo (44% di sconto), pagando così solo 49 euro!

Tastiera gaming Logitech G213 Prodigy: le caratteristiche

Come non partire dall’illuminazione RGB, che colorerà il tuo gaming e il tuo streaming: vanta 5 aree di illuminazione RGB separate con ‎selezione dei colori da uno spettro di oltre 16,8 milioni di colori su questa tastiera da gioco con ‎cavo USB. Molto importante poi che sia resistente agli schizzi, così potrai sorseggiare la tua bevanda preferita senza temere che la tastiera si danneggi (evita ovviamente di riversarla su di essa). Inoltre, protegge da sporco, polvere e briciole. Così potrai anche sgranocchiare qualche snack mentre giochi senza timore!

I tasti sono ad alte prestazioni: si tratta dei Tasti Mech-Dome progettati per una risposta ‎tattile superiore e prestazioni simili a quelli delle tastiere meccaniche. Quindi eseguirai i tuoi controlli velocemente e batterai gli avversari e i nemici sul tempo. Molto utile ancora la funzione Gaming Matrix Anti-Ghosting: prestazioni ideali per videogiochi, per mantenere sempre il controllo quando si premono più pulsanti di gioco ‎simultaneamente, quindi le operazioni non si annulleranno. Infine, troverai controlli multimediali dedicati: controlla la traccia di sottofondo senza uscire dal gioco ‎grazie ai controlli dedicati che riproducono, mettono in ‎pausa e silenziano musica e video istantaneamente.

Insomma, la tastiera Logitech G213 Prodigy ti aiuterà a diventare un gamer provetto. E solo per oggi la puoi prendere in offerta a metà prezzo (44% di sconto), pagando così solo 49 euro!

