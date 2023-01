Tastiera Logitech K380 ad un prezzo fenomenale su Amazon in questo momento

A volte, hai bisogno di una buona tastiera meccanica che accompagni i tuoi spostamenti e migliori la tua produttività. Ti servirà qualcosa come la Logitech K380: compatta, versatile, la migliore tastiera con cui viaggiare. Acquistala ora su Amazon a soli 35,90€ invece di 58,99€.

Questa tastiera multi-dispositivo e multi-piattaforma aumenta la produttività del 75% e riesce ad essere meno ingombrante rispetto alla maggior parte delle mini tastiere. Questo, combinato con il suo telaio leggero e snello, la rende una tastiera da viaggio ideale: puoi facilmente infilarla nella tasca della tua borsa per laptop o nello zaino.

Ma non commettere errori: Logitech K380 è anche una tastiera dalle prestazioni migliori rispetto alla maggior parte di quelle che vedi su laptop più economici e alla maggior parte delle opzioni alla sua fascia di prezzo. Più che una semplice tastiera compatta.

Logitech K380, specifiche tecniche

Layout: mini tastiera al 65%.

Interruttore: interruttori a forbice a basso profilo

Tasti programmabili: No

Dimensioni: 4,88 x 10,98 x 0,63 pollici (124 x 279 x 16 mm)

RGB o retroilluminazione: No

È una tastiera attraente, non in modo appariscente ma minimalista, quindi puoi facilmente immaginarla sulla scrivania di un influencer, indipendentemente dal suo colore. Ed è disponibile in diverse colorazioni: lavanda, sabbia, grafite, bianco sporco, rosa. Scegli la versione per Mac, che è sostanzialmente la stessa tranne che è ottimizzata per Mac e hai anche l’opzione Blueberry.

La Logitech K380 non è dotato di retroilluminazione, purtroppo. Tuttavia, ciò non intralcia la sua funzionalità. Viene fornito con un LED indicatore della batteria e tre LED di connettività Bluetooth in modo da sapere a quale dispositivo sei attualmente connesso. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.