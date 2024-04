Tastiera Logitech Mini: ALTA qualità con PREZZO al RIBASSO

Se vuoi effettuare un cambio tastiera per passare da una meccanica a una di maggiore precisione e silenziosità, allora devi necessariamente scegliere quella che segnaliamo oggi. La Tastiera Logitech MXKEYS mini Wireless è un vero e proprio gioiello e oggi la puoi acquistare col 7% di sconto grazie all’offerta a tempo di Amazon. Il prezzo finale d’acquisto si attesta sui 100,50€ ma ti conviene fare in fretta: l’offerta ha una scadenza e non sarà di certo eterna.

Tastiera Logitech MXKEYS Mini: acquistala oggi e sfrutta subito lo sconto del 7%

Questa tastiera si presenta con un design minimalista che garantisce un allineamento perfetto delle spalle e ti permette anche di posizionare il mouse vicino ad essa così da non doverlo raggiungere faticosamente con le mani, favorendo di fatto l’ergonomia e la postura e aiutandoti nelle lunghe sessioni lavorative. Dispone i sensori di prossimità che riescono a rilevare le tue mani, attivando subito la retroilluminazione appena le dita si avvicinano.

I pulsanti si riescono ad adattare in automatico alle condizioni di illuminazione e si spengono una volta che ti allontani dalla tastiera, così da poter risparmiare energia nei momenti in cui non stai scrivendo. L’intensità della retroilluminazione si adatterà alle condizioni di illuminazione ambientale in automatico oppure la puoi impostare tu manualmente. L’alimentazione può durare fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Tuttavia, questa varia anche in base all’utilizzo che ne farai una volta acquistata.

Prendi subito questo prodotto in sconto su Amazon e approfitta dell’offerta a tempo: puoi acquistare questa tastiera di Logitech con lo sconto del 7% che fissa il prezzo finale a 100,50€.

