Tastiera Logitech MX Keys Mini ad un prezzo BOMBA su Amazon

La tastiera Logitech MX Keys Mini Wireless è il prodotto perfetto per chi cerca un dispositivo di qualità senza voler spendere una fortuna. La tastiera è dotata di un design compatto e leggero che la rende facile da trasportare e da usare in qualsiasi luogo. Inoltre è senza fili: si conette tramite una una connessione wireless a 2,4 GHz, eliminando la necessità di cavi e adattatori. Acquistala ora su Amazon a soli 112,98€.

Possiede una batteria ricaricabile che può durare fino a 10 mesi con una singola carica, ma dipende nella maggior parte dei casi dal tipo di utilizzo. La tastiera è anche dotata di una retroilluminazione regolabile che consente di lavorare in qualsiasi condizione di luce. Se cerchi le shortcuts, sappi che possiede anche un tasto per la dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji personalizzabili. E con il software MX + CREATIVE CLOUD puoi utilizzare più computer contemporanamente in un unico flusso, ideale per le persone che lavorano o hanno dispositivi con compatibilità diverse.

Tutto questo è possibile anche grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy che permette al dispositivo di switchare tra vari terminali in rapidità. Presente anche una funzione di risparmio energetico che spegne automaticamente il dispositivo quando non viene utilizzato per un periodo di tempo. Se non vuoi utilizzarla tramite la funzionalità wireless, o se devi caricarla, puoi utilizzare il comodo cavo ricaricabile USB-C incluso all’interno della confezione. E’ compatibile con PC macOS, dispositivi iOS, Windows, Linux e Android

