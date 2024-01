Tastiera Logitech prezzo SHOCK appena CROLLATO su Amazon: pochissimi pezzi rimasti

Lavori tantissimo al pc o sei sempre al pc per svagarti o giocare? Beh, allora non dovresti davvero farti scappare questa tastiera di Logitech Wireless, oggi te la porti a casa a davvero nulla rispetto al solito. Infatti, la trovi a solamente 77,89€, invece di 81,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che finisca oggi, perché ne restano pochissimi pezzi disponibili.

Non vorrai mica farti sfuggire questa offerta shock del giorno? Oggi, trovi questa tastiera con il mega sconto pazzo del 5%. Non ti resta che selezionare il coupon ed aggiungere la tastiera al carrello, al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth

Non ti resta che correre subito su Amazon per vedere subito questa tastiera a questo prezzo ridicolo. Un prodotto che ti aiuterà nei momenti di lavoro più folli, ma non solo anche per i tuoi momenti di svago al pc, per giocare o guardare un film.

Digitazione Precisa con i Tasti Intelligenti: digita su tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita, con dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji. Formato Mini, Molto Potente: un layout progettato per una precisione senza sforzo sulla superficie, con uno stile minimal per una tastiera ergonomica portatile che ti accompagna ovunque lavori.

Illuminazione Intelligente: la tastiera si illumina nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce. Multi dispositivo, Multi Mac: connetti la tastiera compatta MX Keys Mini fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy e passa facilmente da un dispositivo all’altro.

Naviga subito su Amazon prima che possa finire, ne restano davvero pochissime corri subito a prendertela!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.