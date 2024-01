Tastiera meccanica Akko RGB, bella, solida, efficace e con uno sconto da non perdere!

Akko 5075S RGB è una tastiera cablata da gaming meccanica dotata di una serie di caratteristiche che la rendono ideale per i videogiocatori più appassionati, per i gamer più esigenti in parole povere. Graziata da una costruzione solida e materiali di alta qualità, Akko 5075S RGB è una tastiera capace di assorbire senza problemi le sollecitazioni durante le sessioni di gioco più intense come niente fosse. E’ una vera e propria macchina da guerra, lo sconto Amazon è di quelli da non perdere assolutamente grazie al coupon MENO 20% da applicare in pagina!

Quel clic clac che fa impazzire!

Akko 5075S RGB è caratterizzata da una struttura resistente in alluminio che offre una maggiore stabilità e durata. I tasti sono realizzati in ABS di alta qualità, che offre una sensazione tattile confortevole e una resistenza all’usura elevata.

Uno dei punti di forza della tastiera Akko 5075S RGB è il suo layout compatto. Con una dimensione minore del 75% rispetto alle normali tastiere, Akko 5075S RGB riesce a coniugare egregiamente piccolo ingombro e funzionalità. Il layout include tutte le principali funzioni di una tastiera, tasti funzione inclusi, ma presenta anche alcuni tasti di accesso rapido per il controllo del volume e delle risorse durante il gioco.

La tastiera è dotata di interruttori meccanici di alta qualità, che offrono una risposta tattile e una durata eccezionale. Gli interruttori meccanici sono disponibili in diversi tipi, come i pulsanti blu per una risposta tattile chiara, i pulsanti rossi per una risposta rapida e i pulsanti marroni per un equilibrio tra risposta tattile e velocità.

Oltre all’elevata qualità dei suoi interruttori, Akko 5075S RGB offre, ovviamente, anche una retroilluminazione RGB personalizzabile. Akko 5075S RGB è anche dotata di una funzione anti-ghosting avanzata. Ciò significa che la tastiera può rilevare e registrare simultaneamente la pressione di più tasti, per eseguire rapidamente le azioni desiderate senza dover preoccuparsi di messaggi di errore o input mancanti.

Subito nel carrello Amazon, sia siate giocatori appassionati sia semplici utenti che vogliono una tastiera che duri tanto e che funzioni bene! MENO 20% grazie al coupon in pagina!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.