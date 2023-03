Tastiera meccanica gaming con tasti professionali Corsair K60, OCCASIONE Amazon

Se sei alla ricerca di una tastiera di quelle super performanti e professionali, perfette per esempio per il gaming, su Amazon trovi oggi un’interessante offerta che ti consente, con circa 89€, di assicurartene una davvero top. Si tratta della Corsair K60,m caratterizzata da un telaio sottile ed elegante in alluminio spazzolato anodizzato, che offre un look contemporaneo ed elegante, oltre ad un’rilevante resistenza. Il tutto con le spese di spedizione gratuite.

Tastiera da gaming super professionale: occasionissima su Amazon

La tastiera è costruita con materiali di buona fattura, dunque, ed è solida e compatta come dovrebbe essere qualsiasi dispositivo adibito al gaming. I tasti switch meccanici 100% CHERRY MX Low Profile SPEED sono integrati con una distanza di attuazione ridotta di appena 1.0 mm, senza rivali nei giochi dal ritmo serrato. Inoltre li puoi cambiare e regolare come e quando vuoi, per ottenere un feeling di pressione diverso in base alle tue esigenze.

La frequenza di aggiornamento è di 1000Hz, il che significa che fornisce un tempo di risposta di 1ms, talmente rapida da consentirti la pressione simultanea di molteplici tasti per operazioni di gioco estremamente veloci. Poi è anche bella a vedersi, con la sua illuminazione RGB completa. In questo modo potete sbizzarrirvi a creare il gioco di colori e luci che più preferite mentre navigate o videogiocate.

Super compatta, super customizzabile e personalizzabile, questa eccellente tastiera da gaming ha tutto quello che serve per soddisfare le tue esigenze di hardcore gamer. Perciò che aspetti a farla tua? Che finisca l’offerta o termini il prodotto? Vai su Amazon e sfrutta la promozione che ti consente di risparmiare il 33% e di farla tua con circa 89€. Il tutto con le spese di spedizione gratuite.

