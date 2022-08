Tastiera wireless? Con 15€ è tua se approfitti di questa promo TRUST

Una scrivania senza fili: immagina, puoi. Non è uno slogan da pubblicità ma la realtà se ti porti a casa questa tastiera wireless firmata Trust. Prezzo riduttivo è dir poco, ma la comodità che ti regala secondo me non ha paragoni.

Conta che con la promozione in corso su Amazon risparmi il 25% e la paghi appena 14,99€. Hai tempo da perdere? Completa immediatamente l’acquisto.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Tastiera wireless da sballo: la utilizzi sempre e comunque

Questa tastiera wireless non ha nulla in meno a modelli molto più costosi. Hai tasti, è senza fili, si fa utilizzare senza intoppi. Per collegarla non devi far altro che utilizzare il micro ricevitore USB che trovi in confezione ed entra immediatamente in funzione. Sia su Windows che macOS per non avere limitazioni.

Ha un layout QWERTY italiano quindi la digitazione è fluida, veloce, naturale e ti dirò: anche silenziosa grazie al meccanismo innovativo. Non mancano all’appello il tastierino numerico e i tasti funzione ai quali sono stati abbinati dei comandi rapidi per avere tutto a portata di dito.

Per farla funzionare ti bastano appena due batterie che non ti preoccupare, non dovrai cambiare ogni due per tre. Ti regalano un’autonomia veramente longeva che supera mesi e mesi di utilizzo ad occhi chiusi.

Insomma, per il prezzo che ha vedi che è un gioiellino?

Collegati immediatamente su Amazon e porta a casa la tua tastiera wireless senza se e senza ma. Firmata Trust con lo sconto del 25% la paghi appena 14,99€ e non hai problemi. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.