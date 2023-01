Tastiera Wireless Logitech G915 LIGHTSPEED TKL ad un prezzo SHOCK su Amazon

La Logitech G915 TKL è una tastiera da gioco premium a basso profilo che utilizza la tecnologia wireless chiamata Lightspeed per lavorare a bassa latenza. Logitech non è estraneo alle periferiche di gioco di alto livello. Il G915 TKL è l’ultima e la più grande di una lunga serie. Acquistala ora su Amazon a soli 175,48€ invece di 269,00€ .

Trattandosi di una tastiera a basso profilo con design a “tasti mobili“, gli interruttori sono visibili sotto i copritasti, il che potrebbe far pensare ad una pulizia più semplice, ma anche più polvere rispetto a una custodia tradizionale di profilo più alto. E’ sormontata da alluminio spazzolato che da una sensazione di qualità superiore.

A un esame più attento, la custodia è in realtà per lo più in plastica. Ciò potrebbe essere necessario per garantire che non vi siano interferenze con il segnale wireless. La qualità costruttiva in plastica, tuttavia, è in realtà abbastanza robusta e solida, non mostra segni di flessione, scricchiolio o spostamento durante la digitazione.

Sotto i copritasti in plastica ABS ci sono gli interruttori Logitech GL. Potresti notare, tuttavia, che questi sono in realtà interruttori a basso profilo con marchio Kailh, che dovrebbero avere una durata di almeno 70 milioni di pressioni.

Sul retro della tastiera si trova la porta micro-USB. Sebbene il posizionamento sia conveniente e dovrebbe supportare la maggior parte dei cavi personalizzati, è deludente vedere l’uso di micro-USB su una tastiera da gioco così costosa e premium.

La parte inferiore della tastiera ospita la gabbia della batteria, sei cuscinetti antiscivolo in gomma, due set di piedini per cavalletto e una porta di archiviazione per il ricevitore Lightspeed. I cuscinetti in gomma assicurano che la tastiera non si muova durante il gioco e i due set di piedini regolabili rimangono fermi e offrono rispettivamente un'inclinazione di 4 gradi o 8 gradi.

