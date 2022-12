Tastiera wireless Logitech MX Keys: con il 41% di sconto è un AFFARE

Aumenta la produttività a lavoro con la tastiera wireless Logitech MX Keys. Dotata di connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, è compatibile con più piattaforme e dispositivi, offrendo agli utenti un modo semplice per lavorare su tutti i sistemi. Scaricando il software Logitech Options e utilizzando la funzione Logitech Flow, gli utenti possono navigare, copiare/incollare testo, immagini e file tra tre computer Windows e Mac contemporaneamente. Acquistala ora su Amazon a soli 78,99€ invece di 134,99€.

Logitech MX Keys, che bomba di tastiera

La tastiera è dotata di Smart Illumination, una funzione che accende automaticamente la retroilluminazione quando ti avvicini e può anche regolarne la luminosità in base all’ambiente circostante. In condizioni di normale utilizzo, la MX Key può durare fino a 10 giorni; tuttavia, con la retroilluminazione spenta, è durerà fino a 5 mesi. Si prega di notare che la durata effettiva della batteria dipende dall’utilizzo.

I tasti Perfect Stroke sono rientrati e hanno una stabilità migliorata per un’esperienza di digitazione ergonomica, reattiva e silenziosa. Logitech Flow consente agli utenti di lavorare su più sistemi Windows e Mac utilizzando lo stesso set di periferiche abilitate per Flow. Questo può aiutare a ridurre le distrazioni e ottimizzare il flusso di lavoro. Tieni presente che ciò richiede il software Logitech Options.

Gli utenti possono accoppiare questa tastiera con un massimo di tre dispositivi tramite Bluetooth LE o il ricevitore USB Unifying incluso. Regolando le impostazioni nel software Logitech Options, gli utenti possono passare facilmente da un dispositivo all’altro toccando un pulsante.

La batteria integrata è classificata per un massimo di 10 giorni di utilizzo o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Quando la carica è bassa, usa il cavo USB di tipo C incluso per ricaricarla. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.