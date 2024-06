Tastiera wireless Logitech per iMac in DOPPIO SCONTO: oggi è tua a MINI PREZZO

È il momento giusto di ottimizzare l’uso del tuo Apple iMac con un gioiellino tech di ultimissima generazione! Oggi su Amazon la Tastiera wireless Logitech MX Keys for Mac è disponibile a soli 70 euro grazie ad un mega sconto del 39% ed un ulteriore coupon di 13 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni!

Tastiera wireless Logitech MX Keys for Mac: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera wireless Logitech MX Keys for Mac è un gioiellino della tecnologia indispensabile per i possessori di Apple iMac.

Il dispositivo è compatibile con i modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad essendo ottimizzata per i programmi macOS.

La modalità di utilizzo è davvero ottimale grazie ai bordi arrotondati dei tasti che si adattano alle dita, piacevoli al tatto. Inoltre la superficie opaca rende la digitazione fluida e i riferimenti tattili guidano naturalmente la tua mano in qualsiasi postazione di lavoro.

Anche in comfort è garantito in quanto il design è super stabile e la struttura con singola piastra in metallo regala una finitura elegante e minimalista, per una tastiera bella da vedere e da usare. In più potrai utilizzarla anche di notte grazie all’illuminazione automatica a LED: i tasti retroilluminati si accendono quando avvicini le mani, adattandosi alla luce e risparmiando la batteria.

