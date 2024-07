Tastiera Wireless Logitech SCONTATISSIMA AL 38%: ancora per POCO su Amazon

Se sei spesso in smartworking e ti capita di lavorare in viaggio e in postazioni sempre diverse, non farti scappare la super promozione sulla Tastiera Wireless Logitech MX Keys S! Oggi è disponibile su Amazon a soli 79 euro con un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Tastiera Wireless Logitech MX Keys S: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Wireless Logitech MX Keys S è un accessorio tech indispensabile soprattutto per chi è spesso in smartworking in postazioni diverse.

I tasti sono retroilluminati, si accendono all’avvicinarsi delle mani e si adattano all’ambiente così da poter digitare con qualsiasi condizione luminosa esterna. Inoltre è possibile personalizzare l’illuminazione utilizzando l’applicazione smart Logi Options+.

Il comfort è assicurato durante il lavoro anche grazie alla struttura solida, ad un design a basso profilo e ad un’angolazione ottimale della tastiera che favorisce la postura dei polsi per evitare qualsiasi affaticamento e dolore.

L’autonomia è un’altra caratteristica importante: il dispositivo è ricaricabile tramite uscita USB-C ed è alimentata fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi se la retroilluminazione è disattivata. Tra l’altro dispone di funzionalità di ricarica rapida così da poter essere pronta all’uso ogni volta che vuoi.

Per finire, è possibile accoppiare qualsiasi tastiera e mouse wireless MX con Logi Options+ e lavorare, trasferire testi e file tra un massimo di 3 computer differenti!

