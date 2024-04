Tastiere da Gaming: PREZZI al RIBASSO ancora per poco su Amazon

: questa tastiera è in set completo con un mouse, così da poter subito incominciare a giocare. Dispone di un layout integrale con 12 tasti multimediali che ti consentono di tenere ogni cosa sotto controllo mentre giochi. Inoltre, puoi optare per 3 luminosità e look differenti per i colori delle luci della tua tastiera. Inoltre, l’anti-ghosting a 8 tasti ti consente di giocare senza interruzioni incidentali. Acquistala oggi col 40% di sconto e pagala solamente 20,90€