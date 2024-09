Tavoletta da disegno con penna inclusa: oggi su Amazon risparmi 130€

Nella sezione Ritorno a scuola di Amazon, oggi trovi un gadget sper versatile ad un prezzo bomba! Parliamo della Tavoletta da disegno Wacom One 12, ora disponibile a soli 299 euro grazie ad un maxi sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensii con Cofidis al check-out. Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Tavoletta da disegno Wacom One 12: modalità di utilizzo e funzionalità

La Tavoletta da disegno Wacom One 12 è dotata di uno schermo compatto Full-HD da 11,6″, con input naturale tramite penna, e quindi risulta perfetta per creativi principianti e per entrare nel mondo del disegno in digitale.

Nella promozione è inclusa la penna EMR senza batteria che si caratterizza per un’elevatissima sensibilità alla pressione 4k, con riconoscimento dell’inclinazione, nessun ritardo e due pulsanti programmabili in modo personalizzato.

La modalità di utilizzo è davvero semplice grazie alla connessione Plug&Play con un solo cavo USB-C, quindi senza la necessità di scaricare nessun software in particolare. Inoltre il controllo è intuitivo tramite penna e schermo ad alta definizione permette di passare in modo facilissimo dall’arte tradizionale a quella digitale.

Per di più, la sua compatibilità è davvero super estesa in quanto puoi sfruttarla con Windows, Mac, Chromebook e Android. Inoltre, sfruttando il Wacom Adventure Program, avrai accesso ad un’ampia gamma di software, compresi video didattici, corsi ed esclusivi contenuti bonus.

