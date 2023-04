Tavoletta da disegno LCD: uno spasso per disegnare e cancellare dove vuoi (13€)

Tra le offerte su Amazon del giorno spicca questa tavoletta grafica di qualità molto sottile e altamente portatile che consente di disegnare e prendere appunti a mano libera. Ideale per bambini, studenti e professionisti che si occupano di disegno, architettura, design e animazioni ma anche come semplice divertimento, è acquistabile al momento a 13 euro invece di 29,99 euro sul noto negozio online.

Tavoletta da disegno LCD per adulti e bambini

Questa tavoletta da scrittura LCD colorata, semplice e facile da usare, consente a bambini e adulti di creare e registrare momenti importanti della loro vita, sempre e ovunque. Il device utilizza la più recente tecnologia LCD sensibile alla pressione, puoi usare lo stilo per scrivere e disegnare, proprio come scrivere sulla carta. Non è più necessario sprecare carta, matite o gomme, una tavoletta per scrivere può risparmiare 100.000 pezzi di carta.

Considerata una delle tavolette da disegno tra le più sottili sul mercato, dispone di un corpo realizzato in materiale acrilico alimentato da un cavo USB che consente di accedere ai progetti sul dispositivo semplicemente connettendolo da qualsiasi computer, adattatore USB, powerbank o una presa a parete. Lo schermo in dotazione non è retroilluminato, ma si vede e funziona bene, creando linee più spesse o più sottili in base alla forza di spinta.

La tavoletta è stata realizzata con tecnologia a LED, che ha la capacità di proteggere la vista e stancare gli occhi il meno possibile anche dopo ore di lavoro continue. Per la sua praticità, leggerezza e precisione, la tavoletta si configura ideale per chi voglia copiare o tracciare disegni, stencil, animazioni 2D, applique, scrapbook ma anche per giovani e giovanissimi che vogliano utilizzarlo per studio – ad esempio portando in copia digitale i loro appunti scolastici cartacei – o semplicemente per divertimento, per svago. Approfitta dell’occasione e falla tua a soli 13 euro con le spedizioni gratuite.

