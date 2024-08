Tavoletta Grafica con PENNA ERGONOMICA a PREZZO STRACCIATO su Amazon

L’apertura delle scuole è vicina e se vuoi regalare ai piccoli di casa un gadget da utilizzare per sbizzarrirsi con disegni di ogni tipo, abbiamo quello che fa per te! Si tratta della Tavoletta Grafica Wacom Intuos Small, oggi disponibile su Amazon a soli 51 euro con uno sconto conveniente del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli sono già in esaurimento!

Tavoletta Grafica Wacom Intuos Small: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tavoletta Grafica Wacom Intuos Small è uno strumento di ultima generazione adatta a qualsiasi tipologia di utente, dai bambini ai grandi di casa.

Si caratterizza per un’area attiva di 152 x 95 mm, ideale per disegno digitale, pittura o fotoritocco, ed è dotata di penna perfettamente sensibile alla pressione.

La penna in dotazione è ergonomica e permette di premere, sfumare e variare il tratto o cambiare dimensioni, opacità e stile del brush o altro strumento. In più è priva di batteria e con 4 tasti ExpressKey personalizzabili offre naturalezza, controllo e precisione per un design super sottile e nitido.

La modalità di utilizzo è super intuitiva con una configurazione ancora più facile: eseguito l’accesso o creato un Wacom ID, è possibile registrare la Wacom Intuos e scaricare gratis un’applicazione creativa così da poter utilizzare il dispositivo ovunque e in qualsiasi occasione.

Oggi la Tavoletta Grafica Wacom Intuos Small oggi è disponibile su Amazon a soli 51 euro con uno sconto conveniente del 13%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli sono già in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.