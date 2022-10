Tavoletta Grafica LCD Xiaomi ad un PREZZO ASSURDO

Amazon ha messo a sconto con le Offerte Esclusive Prime un oggetto davvero interessante. Parliamo della tavoletta grafica Xiaomi Mi LCD da 13,5 pollici (in colorazione bianca), un ottimo tablet utile a chiunque aspiri a diventare un bravo disegnatore in digitale (o che magari già lo è), e che adesso può essere acquistata a 21,99€, invece di 29,99€ (-27%).

Grazie alla propria tecnologia, la scrittura ed il disegno su questo tablet risulta incredibilmente realistico e molto simile a quella reale su carta, riuscendo a permettervi anche di giocare molto con la pressione della penna, facendo sì che possiate modificare il vostro tratto e renderlo davvero unico e vostro.

Lo schermo inoltre consuma davvero poca energia, garantendovi non solo una grande autonomia in uso, ma anche un’ottima e lunga vita, così che potrete utilizzarlo per anni e anni senza problemi. Inoltre, essendo molto sottile e leggero, non vi capiterà mai di sentirvi affaticati nell’uso, nemmeno al polso dal momento che lo stilo è molto ergonomico.

Sicuramente questa tavoletta grafica di Xiaomi potrebbe essere un grande acquisto per tutti, sia per chi ha bisogno di prendere appunti in qualunque momento, sia per chi vuole disegnare a tempo perso o per interesse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.