Tavoletta grafica LCD Xiaomi, appunti e disegni in un tocco: comodità disarmante (21€)

Su Amazon trovi a un ottimo prezzo un dispositivo davvero interessante, ovverosia la tavoletta grafica Xiaomi Mi LCD da 13,5 pollici. Si tratta un ottimo tablet utile per disegnare, prendere appunti, scambiare idee e registrare l’input dei membri di un eventuale team di lavoro o studio in qualsiasi momento e ovunque. Venduta insieme a una stilo leggera da 7 grammi che consente il suo utilizzo prolungato senza causare affaticamento della mano, può essere acquistata a 21€, invece di 29,99€ (-27%).

Tavoletta grafica LCD, comoda ed essenziale

La tavoletta Xiaomi Mi LCD Writing Tablet da 13.5″ utilizza una pellicola personalizzata con scrittura blu-verde e un display nitido, combinando l’esperienza di scrittura su carta tradizionale con quella di uno schermo LCD liscio. Grazie a questa tecnologia, la scrittura e il disegno risultano incredibilmente realistici e molto simili a quelle reali su carta, sfruttando la pressione della penna per modificare il tratto e renderlo davvero unico.

Tra l’altro è possibile scrivere sul display con la punta delle dita o altri oggetti oltre che con la stilo in dotazione, utile per ottenere prestazioni migliori. Lo schermo inoltre consuma davvero poca energia, garantendovi non solo una grande autonomia in uso, ma anche un’ottima longevità per anni senza problemi: la singola batteria a bottone, infati, dura fino a 365 giorni se lo schermo viene cancellato 100 volte al giorno.

In definitiva questa tavoletta grafica di Xiaomi può risultare un grande acquisto per tutti, non solo quindi per chi ha bisogno di prendere appunti in qualunque momento, ma anche per chi vuole disegnare a tempo perso o per passione. A maggior ragione a questo prezzo irrisorio, appena 21€ per un device di ottima fattura, che riceverete a casa gratis con i servizi Prime.

