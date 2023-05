TCL 405, lo smartphone per tutte le stagioni: prezzo BOMBA su Amazon

Il TCL 405 è uno smartphone 4G con 32 GB di memoria interna e 2 GB di RAM. Ha un display HD+ da 6,6 pollici e viene fornito con Android 12 Go Edition, che è una versione ottimizzata del sistema operativo Android per dispositivi con specifiche hardware più basse. Queste caratteristiche e il prezzo molto concorrenziale lo fanno uno dei cellulari più ricercati sul mercato, almeno da chi è alla ricarca di uns econdo dispositivo per lavoro, oppure non ha troppe pretese tecnologicamente avanzate. Su Amazon costa infatti appena 78€ con le spedizioni gratuite.

TCL 405, lo smartphone per tutte le stagioni

Lo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore doppia da 13 MP, che ti consente di scattare foto di buona qualità. La batteria ha una capacità di 5000 mAh, che dovrebbe offrire un’ottima autonomia.

Inoltre, il TCL 405 supporta la funzionalità Dual SIM, che ti consente di utilizzare due schede SIM contemporaneamente. È disponibile nella variante di colore Lavander Purple (viola lavanda) ed è destinato al mercato italiano.

Ottimizzato per il multitasking, lo smartphone ti consente di eseguire più app allo stesso tempo e passa rapidamente da una finestra all’altra. Fai videochiamate senza interruzioni grazie a Hyper Engine, potente e a basso consumo energetico. Viene attivato in presenza di riduzioni delle prestazioni che potrebbero compromettere il multitasking a elevato utilizzo di risorse. Insomma, niente male se non si hanno troppe pretese: oggi lo trovi su Amazon ad appena 78€ con le spedizioni gratuite.

