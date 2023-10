TCL 40NXTPAPER: ecco lo smartphone ad un prezzo STRACCIATO

Spesso e volentieri, dopo anni e anni di onorato servizio, sentiamo la necessità di sostituire il nostro smartphone con uno più nuovo e performante, soprattutto a causa della batteria che a seguito di innumerevoli cicli di ricarica non riesce più a coprire efficacemente tutta la giornata. Non sempre disponiamo però di un alto budget per acquistare i top di gamma, e talvolta preferiamo ricorrere a soluzioni più economiche ma al contempo prestanti. Proprio alla luce di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti il TCL 40NXTPAPER in offerta al sensazionale prezzo di soli 189 euro, con 10 euro di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

TCL 40NXTPAPER: grande risparmio ed elevate prestazioni

Una delle caratteristiche che balza istantaneamente all’occhio è la presenza dello schermo antiriflesso: grazie infatti alla tecnologia NXTPAPER brevettata da parte della stessa compagnia, avrai un’esperienza visiva davvero comoda da ogni angolo di visione, riuscendo a salvaguardare i colori e l’intensità cromatica.

Davvero eccellente poi è il comparto fotocamere di questo smartphone, grazie al modulo a tripla fotocamera con tanto di Intelligenza Artificiale: hai a disposizione un sensore da 50 megapixel per la fotocamera posteriore, un sensore da 5 megapixel per gli scatti Ultra Wide e infine un sensore adibito alle macro da 2 megapixel, per poi arrivare infine alla fotocamera anteriore da 32 megapixel, davvero perfetta per farti i selfie ovunque ti trovi.

Ampissima anche la memoria d’archiviazione, pari a ben 256 GB, così che potrai collezionare tutte le tue foto, video e quant’altro senza doverti continuamente preoccupare di liberare spazio, al contrario di altri modelli. Nulla da dire infine anche per quel che riguarda l’autonomia, grazie alla presenza di una batteria ad alta capacità da ben 5010 mAh, che con una ricarica di appena mezz’ora è in grado di garantire il 50% della ricarica totale dello smartphone. Grazie al ciclo completo, poi, ti dà la possibilità di arrivare senza problemi alla fine della giornata senza doverti necessariamente portare appresso un powerbank o altri accessori di ricarica simili.

Insomma, a poco meno di 190 euro hai la possibilità di portarti a casa un ottimo smartphone, che nonostante le elevate prestazioni ti permette di risparmiare centinaia e centinaia di euro rispetto ai modelli più blasonati: ecco solo uno dei numerosissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo TCL 40NXTPAPER in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

