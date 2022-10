TCL annuncia una nuova gamma di Smart TV con la Fire TV di Amazon integrata

TCL Electronics ha annunciato oggi un nuovo accordo strategico con Amazon per la realizzazione di una serie di Smart TV con Fire TV integrata. TCL lancerà una nuova linea QLED 4K in Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. La Serie TCL CF6 con Fire TV integrata è disponibile nei formati 50″ e 55″.

Grazie alla qualità d’immagine, alla facilità di accesso ai contenuti preferiti dei clienti in un unico luogo, ai potenti controlli per la smart home e all’intelligenza sempre disponibile, questa serie offre un’esperienza personalizzata in grado di migliorarsi ogni giorno.

Una qualità d’immagine QLED di alto livello

Con un design elegante e senza cornice, la Serie CF6 di TCL con Fire TV integrata combina la tecnologia QLED e tutti gli standard HDR (inclusi Dolby Vision e HDR 10+) per sperimentare una qualità d’immagine realistica con colori vividi, ampi e precisi, un contrasto sorprendente e dettagli finissimi con qualsiasi contenuto che sia un film, un gioco o un contenuto sportivo

Si tratta quindi di uno schermo ottimizzato per il cinema e il gioco, potenziato dalla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di suono surround immersivo.

La Serie CF6 di TCL integra l’esperienza Fire TV e riunisce in modo pratico la TV in diretta, i contenuti in streaming e le app nella schermata iniziale. Questi Smart TV ridefiniscono le funzioni dei televisori, combinando il meglio dell’intrattenimento offerto da Fire TV, controlli per la casa intelligente e tutte le funzionalità di Alexa.

Questi nuovi modelli di TCL includono anche il telecomando vocale con Alexa, che consente ai clienti di utilizzare la voce per accedere a migliaia di canali, app, skill Alexa, oltre che a migliaia di film e serie TV. “La gamma di TV con Fire TV integrata continua a crescere in tutto il mondo e siamo entusiasti di ampliarla ulteriormente grazie alla collaborazione con TCL”, ha dichiarato Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices International.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.