TCL Mobile TAB 8, il tablet senza fronzoli per la FAMIGLIA che costa meno di 100€

Il tablet TCL Mobile TAB 8 4G è un dispositivo estremamente versatile e performante che ti offre un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva. Dotato di un display da 8″ HD e un potente processore Quad-Core, questo tablet è perfetto per navigare sul web, guardare video, giocare e svolgere le attività quotidiane con facilità, quindi può costituire un valido investimento per un uso semplice, familiare, dunque per un bambino o una persona alle prime armi con questa tecnologia. Tra l’altro oggi puoi assicurartelo a poco col 33% di sconto su Amazon a soli 99€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

TCL Mobile TAB 8, il tablet senza fronzoli er la famiglia

Con 2GB di RAM e una memoria interna da 32GB espandibile fino a 256 GB tramite scheda MicroSD, avrai ampio spazio per archiviare foto, video, musica e app senza preoccuparti di rimanere senza spazio. Inoltre, la batteria da 4080 mAh assicura una lunga autonomia, permettendoti di utilizzare il tablet per diverse ore senza doverlo ricaricare frequentemente.

Il TCL Mobile TAB 8 4G è alimentato dal sistema operativo Android 11, offrendo un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di app disponibili sul Google Play Store. Inoltre, il tablet supporta la connettività 4G, consentendoti di navigare su internet ovunque ti trovi, anche quando non sei connesso al Wi-Fi.

Il dispositivo vanta anche un design bello a vedersi, ma soprattutto funzionale per l’impugnatura, con una sottile finitura Prime Black. Insomma, questo tablet TCL non sarà un mostro di potenza o l’ultimo modleo di grido da esibire agli amici, ma resta comunque il compagno ideale per chiunque sia alla ricerca di un tablet affidabile e performante per l’uso quotidiano e in mobilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.