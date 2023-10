TCL TABMAX è il tablet Android ECONOMICO che stavi cercando (229€)

Con il tablet TCL TABMAX hai a disposizione un terminale Android di tutto rispetto venduto a un prezzo davvero molto interessante in questa offerta di Amazon. Infatti, spendendo la cifra di appena 229€ con tanto di consegna rapida e gratuita, hai a portata di mano un device di design e con una scheda tecnica valida sotto tutti i punti di vista.

Bello, sottile e con un pannello 2K da 10.36 pollici con colori e dettagli sempre al top, sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire il TABMAX di TCL ora che lo puoi acquistare al prezzo di appena 229€.

Solo su Amazon trovi il tablet TCL TABMAX in vendita a un prezzo così conveniente

Il device monta una scheda tecnica di tutto rispetto con un processore octa core affiancato da ben 6 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi, ma c’è anche una mega batteria da 8000 mAh ottimizzata per accompagnarti lungo tutto il giorno senza fatica. Dotato di una buona fotocamera frontale da 8MP per le videochiamate, sul retro è presente un sensore principale da 13MP per scattare foto e registrare video ad alta risolzione.

Certo non sarà uno dei tanti tablet dei brand più blasonati in rete, ma come hai avuto modo di scoprire il device a marchio TCL è pronto a sorprenderti con la sua scheda tecnica e il suo prezzo di vendita molto conveniente; mettilo subito nel carrello di Amazon per riceverlo direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.