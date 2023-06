Te lo REGALANO quasi: Samsung Galaxy A23, oggi costa una miseria

Se anche tu stavi cercando su Amazon l’occasione migliore degli ultimi tempi, uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, eccoti servito. Oggi, ti porti a casa questo Samsung Galaxy A23, a soli 216,39€, invece di 349,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che l’offerta finisca.

Questa promo ha davvero sconvolto tutto il server di Amazon, ed è successo in queste ultime ore. Oggi, te lo porti a casa con un mega sconto del 38%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Samsung Galaxy A23 Android 12, Display Infinity-V 6.6, 4GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile

Questo smartphone è davvero unico, dal colore bianco, perfetto per ogni occasione e necessità. Non dovrai far altro che selezionarlo ed aggiungerlo al tuo carrello di Amazon, poi quando lo riceverai ti renderai conto dell’occasione unica.

Questo modello di Samsung, è dotato di un display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici, la tecnologia dei telefoni Galaxy A23 5G rende i tuoi contenuti nitidi e ben definiti, come mai li hai visti prima.

Inoltre, il suo design minimalista, ti regalerà anche una fotocamera ottimamente integrata con il retro del dispositivo, per permetterti di vivere un’esperienza senza interruzioni ed unica.

Dotato di una batteria a lunga durata, quindi una carica che non rallenta i tuoi ritmi; la batteria da 5000 mAh di questi telefoni ti accompagna per tutta la giornata e oltre.

Questa promo è davvero la più cliccata su Amazon, non ti resta che selezionarla e aspettare questo smartphone a casa. Uno sconto davvero shock che ha mandato in tilt il server, che sarà disponibile solo oggi.

