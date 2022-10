Tech Weeks eBay: 5 bombe da non perdere a prezzo shock

Su eBay sono iniziate le offerte Tech Weeks. Fino al 23 ottobre 2022 decine di offerte vi aspettano sul noto store online su alcuni dei prodotti tecnologici più ricercati del momento, dai nuovi iPhone agli ultimi modelli di smartphone Android, dalle console ai videogame de momento. Tutti i prodotti li potete trovare sulla pagina ufficiale di eBay dedicata all’evento, mentre in questo articolo vi vogliamo segnalare quelli che secondo noi sono le tre migliori offerte attualmente disponibili e quindi da non lasciarsi scappare. Vi ricordiamo che ogni prodotto gode della spedizione gratuita e della Garanzia clienti eBay.

Tech Weeks eBay: i tre prodotti da non perdere

FIFA 23 ( Risparmi EUR 13,00 – 8 % di sconto)

FIFA 23 porta l’azione e il realismo del gioco più bello del mondo ad un nuovo livello. Gioca i più importanti tornei calcistici, con la FIFA World Cup maschile e femminile in arrivo su FIFA 23 durante la stagione, scendi in campo per la prima volta con i club femminili e sfrutta le funzionalità cross-play per rendere ancora più semplice giocare con gli amici. Il gioco più venduto del momento, a soli 57€.

Nintendo Switch ( Risparmi EUR 40,00 – 13 % di sconto)

Nintendo Switch, ormai lo sanno tutti, è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. Puoi prenderla in questo preciso istante a un super prezzo, grazie all’offerta incredibile di oggi: appena 249€ per avere una delle più apprezzate e richieste console degli ultimi anni.

Kingston A400 SSD da 240GB ( Risparmi EUR 40,00 – 13 % di sconto)

Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 24€ incluse le spese di spedizione gratuite via eBay, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Apple iPhone 14 5G 128GB – ( Risparmia EUR 129,00 – 12 % di sconto)

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta oggi su eBay. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 899€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. E’ vero, non parliamo di uno sconto epocale, ma oggi come oggi risparmiare oltre 50€ non è da sottovalutare, soprattutto su prodotti di un certo livello come questo. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Google Chromecast

Il Chromecast di Google è un dispositivo che serve a collegare alla porta HDMI del televisore il tuo smartphone, personal computer, tablet o laptop per trasmettere direttamente sullo schermo di casa qualsiasi tipo di contenuto in streaming. In questo modo hai la possibilità di guardare ciò che vuoi, compresi Netflix, Disney+, DAZN e HBO NOW. Oggi, grazie alla super offerta di eBay lo trovi a soli 22€.

