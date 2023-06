TECLAST 2K T40S, il tablet multifunzione che a meno di questo prezzo NON troverai MAI

Il tablet TECLAST 2K T40S da 10,4 pollici è un potente dispositivo che offre una combinazione di prestazioni elevate e una varietà di funzionalità avanzate. Dotato di un display IPS TDDI da 2000×1200 pixel, ti offre immagini nitide, dettagliate e colori vivaci per un’esperienza visiva coinvolgente. Su Amazon trovi questo ottimo tablet in offerta a 139€ e le spedizioni gratuite. Ti basta spuntare il coupon di 60€ sulla pagina del prodotto, e il gioco è fatto.

TECLAST 2K, il tablet completo per ogni tipo di attività

Alimentato da un processore MTK da 2,0 GHz, il TECLAST 2K T40S offre prestazioni fluide e veloci durante l’esecuzione di applicazioni, giochi e multitasking. Il tablet supporta anche la connettività Wi-Fi dual-band 5 GHz/2,4 GHz, consentendoti di navigare su Internet in modo rapido e affidabile. Questo tablet è equipaggiato con una generosa capacità di memoria, con 16GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione interno, espandibile fino a 1 TB tramite scheda TF.

Ciò ti consente di archiviare facilmente file, foto, video, applicazioni e molto altro ancora senza preoccuparti dello spazio limitato. Con una batteria da 6000 mAh, il tablet offre un’autonomia di utilizzo prolungata, consentendoti di goderti lunghe sessioni di lavoro o di intrattenimento senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, è dotato di una porta Type-C per una ricarica veloce e un trasferimento dati rapido.

Il TECLAST 2K T40S è dotato del sistema operativo Android 12, che offre una vasta gamma di applicazioni disponibili attraverso il Google Play Store. Potrai accedere a un’ampia selezione di giochi, app di produttività, social media e molto altro ancora per soddisfare le tue esigenze e divertirti. Questo tablet è dotato di diverse funzionalità aggiuntive, come il supporto per GPS, il riconoscimento facciale (Face ID) per una maggiore sicurezza e la compatibilità con la tecnologia OTG che consente di collegare dispositivi esterni come mouse, tastiere e penne digitali.

