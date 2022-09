Teclast F15 Pro Plus: una bestia di laptop perfetto per lavoro, studio e entertainment

Se hai bisogno di un dispositivo che possa svolgere più funzioni, ecco Teclast F15 Pro Plus, un bellissimo laptop che ti porti dietro ed è perfetto sia per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. E’ curato nei minimi particolari, ha una tastiera super comoda, una batteria a lunga durata, ha incluso Windows 10 e in più è anche in offerta su Amazon quindi se sei interessato te lo porti a casa con soli 279€. Spese incluse.

Teclast F15 Pro Plus: una bestia di laptop

Elegante, ma al contempo resistente e solido, il Teclast F15 Pro è un Laptop che è dotato di un processore Intel Celeron N4120 con la micro-architettura GeminiLake di ottava generazione con frequenze massime fino a 2,6 GHz. Questo vuol dire che ti offre prestazioni top in qualunque circostanza. Anche perché con un display da da 15,6″ con pannello in vetro dal bordo curvo 2,5D e la risoluzione 1920 pixel qualsiasi contenuto, dai documenti alle pagine web si vedono molto bene. Figuriamoci quindi i film e gli show televisivi , anche in streaming, che nel tempo libero puoi pensare di guardare in comodità.

La tastiera inclusa ti offre un’esperienza di digitazione fluida e veloce con le sue dimensioni standard e un ampio trackpad sensibile che ti offre prestazioni operative più confortevoli. F15 Pro Plus viene fornito con 2xUSB3.0 e l’uscita della porta di tipo C consente di connettersi a più dispositivi. Il Wi-Fi AC 2.4G + 5G dual-band, Bluetooth 4.2 e altre trasmissioni wireless ad alta velocità ti offrono una rete stabile. Consuma pochissimo grazie alla batteria integrata ai polimeri di litio da 38000mWh, progettata per prestazioni di lunga durata, fino a 8-9 ore.

Dispone di doppi tubi di calore in rame da 8 mm e una ventola di raffreddamento silenziosa con un forte flusso d’aria, per dissipare rapidamente il calore mantenendo F15 Pro Plus fresco sotto carico. Cos’altro aggiungere? Questo Teclast F15 Pro Plus è un ottimi laptop che ti porti dietro dove vuoi, perfetto sia per il lavoro, lo studio e il divertimento. Curato nei minimi particolari ha un ottimo feedback e in più è anche in offerta su Amazon con le spese di spedizione gratuite, quindi fai in fretta, e te lo porti a casa con soli 279€.

