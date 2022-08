TECLAST F7 Plus2: leggero e dal basso consumo per un'esperienza premium a PREZZO RIDICOLO

L’eccezionale notebook TECLAST F7 Plus2, super performante e dall’ottimo impatto energetico, visto che consuma davvero poco, si trova oggi in super offerta su Amazon con ben 50€ di sconto. Si tratta di un PC portatile con già preinstallato Windows 11, dai materiali di qualità e dal design molto curato che puoi far tuo a 270€ sfruttando il Coupon collegato. Spedizioni gratuite.

TECLAST F7 Plus2 , esperienza TOP a costo WOW

Bello esteticamente, leggero e dotato di uno schermo da 14” (touchscreen) spessore ultrasottile da 15 mm, con risoluzione FHD 1920x1080IPS, il touchpad molto ampio e la tastiera che sfrutta tutta la larghezza del portatile garantiscono tasti grandi e un’ottima esperienza di scrittura. Conta che stiamo parlando di un top di gamma sotto ogni aspetto che ti fa vivere un’esperienza premium.

Questo PC Portatile TECLAST è dotato di processore Intel N4120, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna SSD per installare programmi e archiviare file. Adotta inoltre una tastiera con bordo stretto da 6mm e un passo dei tasti standard ultra full-size da 20mm,con copritasti micro-concavi che rendono l’input più comodo e fluido. Dimensioni integrate 125mm x 78mm touchpad sensibile, offre un’esperienza di controllo fluida e confortevole

Il processore di nona generazione porta con sé un’ottimo comprato connettività. Il dispositivo è infatti dotato di WiFi dual band da 2,4+5GHz e Bluetooth 4.2,con bassa energia, bassa latenza e alta velocità per trasferire i file alla velocità della luce, l’interfaccia ad alta definizione Mini-HDMI è comoda per la connessione a grandi-uso dello schermo di proiezione. Completa il tutto un’utile copri-tastiera Italia. Infine, ciliegina sulla torta, l’ampia batteria da 38000mWh, progettata per prestazioni di lunga durata, a garantiti una buona autonomia energetica, fino a 8-9 ore.

Insomma, lo capisci da te che stiamo parlando di un notebook di tutto rispetto che si trova oggi in super offerta su Amazon con ben 110€ di sconto. Fai tuo questo TECLAST F7 Plus2 con 270€: le spedizioni sono gratuite. Ricordati solo di spuntare la voce relative al Coupon da 50€ prima di chiudere l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.