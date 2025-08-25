Teclast lancia ArtPad Pro: tablet per creativi con display da 12,7" e funzione telefono

Con l’arrivo dell’ArtPad Pro, Teclast amplia il proprio catalogo entrando nel segmento dei dispositivi per la creatività digitale. Si tratta del primo modello della nuova linea “Art”, pensata per chi cerca un tablet capace di andare oltre l’intrattenimento, offrendo uno strumento adatto a disegno, scrittura, studio e progettazione.

Destinato a illustratori, studenti e professionisti, l’ArtPad Pro si distingue per la cura rivolta alla resa visiva, alla precisione della scrittura e alla comodità d’uso. L’obiettivo è quello di proporre un’esperienza simile alla carta, ma con la versatilità di un device Android.

Display 4:3 e caratteristiche tecniche

Il cuore dell’ArtPad Pro è il display da 12,7 pollici con rapporto 4:3, una scelta poco diffusa ma particolarmente indicata per layout, documenti e storyboard. Secondo l’azienda, questa soluzione garantisce fino al 20% di superficie visiva in più rispetto a un classico pannello 16:9 della stessa diagonale. A completare l’esperienza c’è la tecnologia Art Vision Color Optimization, che migliora la fedeltà cromatica, dettaglio fondamentale per chi lavora con contenuti visivi.

All’interno di una scocca sottile solo 7 mm, troviamo il processore MediaTek G99, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Una dotazione che assicura fluidità nelle app di grafica e nel multitasking leggero. La batteria da 10.000 mAh supporta la ricarica rapida a 30W, con tempi di ricarica di circa 2 ore per il pieno.

Il comparto audio è curato dal sistema Symphony Hyper-Audio, che utilizza una camera acustica da 9 cc e speaker a 13 magneti, promettendo un suono più corposo e dettagliato. Per la parte fotografica, sono presenti una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP, utili per call, scansioni e scatti veloci.

T-Pen e interfaccia dedicata

L’elemento distintivo del tablet è senza dubbio il supporto alla T-Pen, lo stilo di Teclast dotato di 4096 livelli di pressione e frequenza di aggiornamento a 60Hz. Una combinazione che consente tratti naturali, reattivi e continui, ideale per scrivere o disegnare con precisione.

A supporto della penna troviamo l’app Art Note, che offre strumenti per disegno, appunti e scrittura libera. L’interfaccia proprietaria Art Space introduce inoltre una UI dedicata con modalità pensate per diversi contesti: Ink Mode per lo studio e la lettura, Pastel Mode con toni più delicati e la modalità standard per l’uso quotidiano.

Sul fronte della produttività non mancano una Smart Button personalizzabile (singolo, doppio tap o pressione prolungata), un pulsante assistivo virtuale e la barra laterale rapida per passare facilmente da un’app all’altra.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Teclast ArtPad Pro è disponibile al prezzo di 219€, attualmente in promozione su Amazon grazie al codice sconto PFJS435D.

In collaborazione con Teclast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.