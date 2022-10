TECLAST M40 Pro 10.1'', il prezzo è imbattibile: sconto PAZZESCO su Amazon

Il TECLAST M40 Pro 10.1′‘ è considerato dalla critica come uno dei migliori tablet disponibili sul mercato. Questo non solo per le intrinseche qualità tecniche, ma anche per il fatto che a dispetto proprio di queste ultime costa relativamente poco. Il classico esempio di prodotto che fa del rapporto qualità-prezzo uno dei suoi punti di forza, se non quello principale. Schermo da 10,1” Full HD, processore potente e ottima connettività: un prodotto completissimo e multifunzionale che puoi fare tuo a soli 161€ grazie alla promozione in corso su Amazon. çe spedizioni sono gratis.

TECLAST M40 Pro 10.1”: offerta WOW su Amazon

Il display IPS Full HD per tablet 1080P da 10,1 pollici ha una cornice stretta e una frequenza di 850 MHz. Lo schermo può sopprimere efficacemente la protezione visiva della luce blu. Touch screen 2.5D completamente laminato, solo 9,3 mm di spessore, molto facile da tenere e la struttura è più solida e più sottile. Per garantire una risposta dello schermo sensibile e fluida, il tablet 10.1 Pollici M40 Pro utilizza un touch screen a 56 canali ad alta sensibilità e Master Control IC, che supera i normali tablet e offre un’esperienza tattile più precisa.

Molto interessante la fotocamera posteriore da 8 MP per scattare foto e video. La fotocamera frontale da 5 MP è perfetta per effettuare selfie e chiamate Skype con amici e familiari. In tal senso supporta chiamate di rete e accesso Internet standard TDD + FDD 4G, supporto anche per VoLTE e aggregazione di operatori, per ottenere chiamate e Internet contemporaneamente. E poi la pura qualità del suono svedese di terza generazione e il chip dell’amplificatore indipendente intelligente ti offrono un’esperienza coinvolgente e relax.

M40Pro è alimentato dalla CPU UNISOC Tiger T618 Octa-Core con core A75 ad alta potenza e GPU Mali-G52 che ti offre un’esperienza di gioco coinvolgente. La batteria incorporata da 7000 mAh del tablet wifi è ricaricabile in modo efficiente, il normale orario di lavoro può durare circa 8-10 ore. Insomma, un ottimo tablet che oggi puoi avere a un prezzo davvero misero, ovverosia 161€ con le spese di spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.