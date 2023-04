TECLAST P30S, prezzo crollato di colpo: l'offerta che manda in TILT tutto Amazon

Stavi cercando un tablet top di gamma, ad un prezzo davvero accessibile a tutti? Pensa che oggi, il tablet di Teclast è appena crollato di prezzo di colpo. Se corri adesso su Amazon, lo potrai trovare a soli 99,99€, invece che 119,99€. Non farti sfuggire questo mega affare del giorno, domani potrebbe non esserci più.

Un tablet di Teclast davvero unico e ad un prezzo super conveniente per chiunque. Perfetto per lavorare, per rilassarsi dopo una lunga giornata a lavoro. Lo trovi con tanto di sconto del 17%, quindi non ti resta che aggiungerlo al carrello, al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Tablet TECLAST P30S, da 64GB: oggi ad un prezzo accessibile a tutti

Non dovrai più utilizzare il tuo smartphone per annotarti ogni promemoria, o per guardare film in pausa pranzo. Da oggi, potrai approfittare di questa offerta super, un tablet davvero unico ad un prezzo ridicolo.

Questo modello di Teclast, è dotato di un sistema operativo Android 12, quindi super veloce e anche fluido, così da fornirti un controllo maggiore sui dati e sulla privacy. Dotato di un processore MT8183, che offre prestazioni ottime sia per il lavoro e sia per il tempo libero. Possiede un display da 10 pollici, che ti garantirà una visione immersiva.

Il tablet di Teclast combina tecnologie T-color per poter migliorare sia i colori, che i dettagli dell’immagine. Una struttura super leggera, elegante e confortevole. Il touchpad, utilizza un processo a 12 nm, così da ridurre drasticamente la generazione di calore. Inoltre, dispone anche di una fotocamera frontale da 5MP e una posteriore da 2MP.

Se vuoi un tablet top di gamma e ad un prezzo davvero accessibile a tutti, non dovresti farti sfuggire questa occasione unica di Teclast. Con tanto di sconto del 17%.

