TECLAST T65MAX: prestazioni premium e design elegante a soli 249,99€

Se cerchi un buon tablet Android che costi poco, ma a cui non manca niente, un’ottima scelta è senza dubbio il TECLAST T65MAX in offerta a soli 249,99 euro grazie ad un doppio sconto con coupon, rispetto al prezzo medio dell’ultimo mese pari a 359,90 euro. Questo dispositivo rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un prodotto potente, versatile e dal design accattivante.

Prestazioni elevate per ogni esigenza

Il cuore del TECLAST T65MAX è il processore MediaTek Helio G99 Octa-Core, in grado di raggiungere una velocità fino a 2,2 GHz. Questo, unito a una configurazione di memoria che include 20 GB di RAM totali (8 GB fisici + 1 2GB virtuali) e uno spazio di archiviazione di 256 GB, espandibile fino a ben 8 TB tramite microSD, garantisce una fluidità e una capacità di gestione dei dati senza paragoni.

Il display da 13 pollici con risoluzione 1.920×1.200 è stato progettato per offrire immagini vivide e dettagliate, ideale per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento. Realizzato con tecnologia IPS, protegge la vista durante lunghe sessioni di utilizzo. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP, perfette per videochiamate e scatti di qualità.

Grazie alla batteria da 10.000 mAh, il TECLAST T65MAX assicura fino a 12 ore di utilizzo continuativo, che lo rende ideale per giornate piene di impegni lavorativi o di intrattenimento. La ricarica rapida da 18 W riduce i tempi di attesa, mentre il supporto dual SIM 4G LTE, il Wi-Fi dual-band e la compatibilità con sistemi di navigazione come GPS, BeiDou e Galileo lo rendono perfetto per chi è sempre in movimento.

Nonostante le sue prestazioni avanzate, il T65MAX si distingue per il suo design sottile ed elegante. Con uno spessore di soli 7,7 mm e un peso di 720 grammi, è facile da trasportare ovunque. La scocca in metallo con bordi curvi gli conferisce un aspetto premium, mentre i quattro altoparlanti integrati offrono un’esperienza audio immersiva.

Teclast T65Max: il super sconto Amazon

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista il TECLAST T65MAX a soli 249,99 euro attivando il coupon sulla pagina amazon e finalizzando subito l’acquisto. Non te ne pentirai: questo tablet è perfetto per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia e ha un prezzo ottimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.