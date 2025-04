Tecnologia e stile a portata di mano: smartphone OPPO A40 in offerta imperdibile

Scopri come ottenere un dispositivo all’avanguardia ad un prezzo imbattibile. L’OPPO A40 si distingue per il suo mix perfetto di tecnologia avanzata e convenienza, offrendoti prestazioni affidabili e caratteristiche premium a un costo che fa davvero la differenza. Approfitta ora dello sconto del 22% per portarti a casa un dispositivo che unisce eleganza e funzionalità a soli 139 euro!

Design raffinato e display immersivo

Con una finitura elegante in colorazione Starlight White, l’OPPO A40 è progettato per catturare l’attenzione. Il display LCD HD+ da 6,67 pollici offre un’esperienza visiva immersiva, perfetta per il tuo intrattenimento quotidiano. Grazie al refresh rate di 90Hz, navigare e scorrere le pagine sarà più fluido che mai. Inoltre, la tecnologia di protezione oculare integrata garantisce sessioni prolungate senza affaticare la vista.

La fotocamera principale da 50MP con intelligenza artificiale è un vero gioiello per gli amanti della fotografia. Cattura immagini ricche di dettagli in qualsiasi condizione di luce, mentre la fotocamera frontale da 5MP è perfetta per selfie nitidi e videochiamate. Tra le funzionalità spiccano la Modalità Notte, gli effetti Ritratto professionali e le opzioni creative come Time Lapse e Slow Motion. Inoltre, l’integrazione con Google Lens amplia le possibilità di utilizzo.

Autonomia che dura tutto il giorno e prestazioni a top

Con una batteria da 5100mAh, l’OPPO A40 ti accompagna per tutta la giornata, anche con un uso intenso. E quando arriva il momento di ricaricare, la tecnologia SUPERVOOC a 45W ti permette di tornare operativo in pochissimo tempo. Mai più attese infinite per una ricarica completa!

Equipaggiato con 12GB di RAM (6GB fisici + 6GB virtuali) e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB, questo dispositivo è pensato per offrirti una fluidità impeccabile e tutto lo spazio di cui hai bisogno per app, foto e video. Perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile per la vita di tutti i giorni.

Non solo prestazioni, ma anche sicurezza e resistenza. L’OPPO A40 è certificato IP54, il che significa che è resistente a polvere e schizzi d’acqua. Inoltre, il sensore di impronte digitali laterale garantisce uno sblocco rapido e sicuro.

È il momento giusto di portarti a casa un dispositivo che unisce tecnologia e stile a un prezzo imbattibile. Con un costo di soli 139,99€, approfitta dello sconto del 22% e scopri tutto ciò che l’OPPO A40 ha da offrire. La convenienza e la qualità non sono mai state così accessibili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.