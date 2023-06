Tecnologia OUTLET su Amazon: i migliori prodotti di marca a prezzi STRACCIATI

Grazie ai super sconti di Amazon è possibile fare anche oggi degli ottimi affari acquistando dei prodotti dei brand più famosi a prezzi decisamente vantaggiosi. Da Apple e Samsung passando per OPPO, Xiaomi e Motorola, ecco alcune di quelle offerte da non lasciarsi scappare.

Amazon tech, guarda che sconti!

Abbiamo selezionato per voi alcuni tra i prodotti più famosi e interessanti legati alla tecnologia in forte sconto su Amazon. Sono tutti articoli che godono di spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

iPhone 14 5G – 128GB

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 799€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, valorizzato da questa colorazione Mezzanotte del modello che vi segnaliamo, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

OPPO Band Sport Tracker

OPPO Band Sport Tracker è il compagno ideale da portare sempre con sé. Lo schermo AMOLED di OPPO Band è una vera delizia per gli occhi: colori intensi, dimensioni ampie e risoluzione elevata. Lo schermo è protetto da uno strato di vetro curvo 2D rinforzato e resistente ai graffi, per consentirti di indossarlo tutto il giorno senza preoccupazioni. Amazon te lo propone in questo momento nella variante di colore Nero, scontato del 40%. Lo puoi comprare infatti a 23€. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 3/32GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 148€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi il 32%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

OPPO Enco W12

Tra i gadget hi-tech più gettonati durante l’estate non possono mancare gli auricolari true wireless, che permettono di ascoltare musica e fare chiamate, dal mare alla montagna, come gli ottimi OPPO Enco W12 con cancellazione del rumore avanzata, che racchiudono tante funzionalità perfette per le esigenze di ogni tipo di turista e viaggiatore. Oggi disponibili a soli 29 euro su Amazon, ovverosia con 40,00€ di sconto.

Motorola moto g41

Il Motorola moto g41 è considerato uno dei migliori smartphone del momento tra i modelli di fascia media di Motorola, Un telefonino con pochi fronzoli ma molto interessante a livello di feature e prestazioni che in questo momento trovi pure in super offerta scontato del 46% nel taglio 4/128 GB. Lo puoi infatti comprare su Amazon a soli 159€ con le spedizioni sono gratuite e veloci. Credeteci, facendo due conti a queste condizioni è un affare sotto tutti i punti di vista, sia tecnici che economici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.