Tecnologico e di design: l'umidificatore da Lidl fa aromaterapia e ti aiuta a respirare meglio con soli 12 euro

Un piccolo apparecchio pensato per la casa, da usare in camera, in soggiorno o anche in ufficio, con vapore freddo e profumazione. Si trova nella sezione Casa e Arredo, area Riscaldamento e raffreddamento, con due varianti tra cui scegliere e una dotazione di base già inclusa nella confezione.

Il dato che si nota subito è il prezzo Black Days: 12,99 euro per l’umidificatore a ultrasuoni LIVARNO, il marchio distribuito da Lidl per accessori e prodotti dedicati alla casa, dall’arredo all’illuminazione. La scheda è presente sul sito italiano della catena, nello shop Lidl, con il richiamo alla promozione legata ai giorni di sconto.

Come spesso accade con le offerte online, la disponibilità può cambiare in base al momento e alle scorte di magazzino. Chi è interessato deve quindi controllare direttamente sul sito se il prodotto è ancora acquistabile e quali sono le opzioni di consegna. Nella pagina compaiono anche i servizi abituali dell’e-commerce, dai pagamenti sicuri alla garanzia legale e convenzionale Lidl.

Siamo nella fascia dei piccoli dispositivi economici per il comfort domestico. Non è un apparecchio pensato per stanze grandi o per un uso professionale, ma per ambienti raccolti: una camera, una scrivania, un comodino, un angolo relax. In sostanza, una soluzione semplice e senza troppe pretese.

Ceramica o tessuto: le due versioni dell’umidificatore LIVARNO

L’umidificatore LIVARNO è disponibile in due versioni, indicate nella scheda come modello in ceramica e modello in tessuto. La differenza riguarda soprattutto l’aspetto esterno e, quindi, il modo in cui l’oggetto si inserisce nell’arredo di casa: più rigido e liscio nel primo caso, più morbido alla vista nel secondo.

Un umidificatore a ultrasuoni con aromaterapia in funzione, con misurino e olio essenziale, come nell’offerta Lidl citata nell’articolo.

Non è un dettaglio da poco, perché si tratta di un accessorio che resta in vista. Può finire su una mensola, su un tavolino, accanto al letto o vicino a una lampada. Chi lo mette in camera può preferire una linea più discreta; chi lo sistema in soggiorno può guardare di più all’abbinamento con mobili, colori e tessuti. Nella pagina prodotto, Lidl permette di scegliere il tipo di finitura prima dell’acquisto.

La categoria resta quella dei piccoli accessori per la casa che uniscono utilità e design. La sostanza non cambia: è un umidificatore a ultrasuoni con aromaterapia, compatto, pensato per diffondere nell’aria una nebbiolina leggera e, se si vuole, anche una fragranza.

Timer, suoni naturali e modalità silenziosa: le funzioni principali

Tra le funzioni indicate c’è il timer impostabile su tre durate: 1 ora, 3 ore o 6 ore. Una soluzione comoda soprattutto la sera, quando si vuole lasciare acceso il dispositivo per un tempo preciso senza doverlo controllare di continuo. Si imposta, lavora da solo e poi si spegne in base alla durata scelta.

La scheda Lidl segnala anche il funzionamento silenzioso, un aspetto importante per chi pensa di usarlo in camera da letto, nello studio o mentre guarda la televisione. In più, il dispositivo permette di attivare 5 suoni a scelta con rumori naturali. Non viene specificato quali siano, ma la funzione sembra pensata per accompagnare momenti di riposo, relax o concentrazione.

Il sistema a ultrasuoni, in genere, trasforma l’acqua in una nebbiolina sottile senza usare calore. È una tecnologia molto diffusa nei piccoli umidificatori domestici, anche perché permette consumi contenuti e dimensioni compatte. Resta comunque importante pulire regolarmente il serbatoio, usare acqua adatta e seguire le istruzioni del produttore, soprattutto se l’apparecchio viene acceso spesso.

Serbatoio, accessori e olio alla citronella inclusi nella confezione

La capacità del serbatoio cambia in base alla versione: nella scheda Lidl sono indicati 200 ml o 150 ml. Non parliamo quindi di un umidificatore pensato per funzionare a lungo in ambienti ampi, ma di un piccolo apparecchio da usare per qualche ora in stanze di dimensioni contenute. Anche il timer da 6 ore dà un’idea abbastanza chiara del tipo di utilizzo previsto.

Nella confezione sono inclusi un dosatore con scala, utile per riempire il serbatoio senza andare a occhio, una spina con cavo elettrico da 1 metro e un flacone da 10 ml di olio aromatico alla citronella. La presenza dell’essenza permette di provare subito la funzione di aromaterapia, senza dover acquistare un prodotto a parte al primo utilizzo.

La citronella è una profumazione fresca e riconoscibile, spesso legata ai mesi caldi e agli ambienti arieggiati. Anche in questo caso, però, meglio usare gli oli con attenzione: poche gocce, prodotti compatibili e niente miscele improvvisate se non previste dal manuale. Per chi cerca un piccolo accessorio economico per profumare e umidificare una stanza, l’offerta Lidl LIVARNO a 12,99 euro rientra tra quelle da tenere d’occhio durante i Black Days.