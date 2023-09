Tegole fotovoltaiche GENIALATA per farti da te l'energia elettrica GRATIS col SOLE

Lo sapevi che tra le soluzioni migliori da adottare per produrti da te l’energia elettrica che ti serve, in alternativa ai soliti pannelli, ci sono le tegole fotovoltaiche? Proprio così: piccole, compatte, ma egualmente efficienti per lo scopo, sono l’ideale per tutti coloro che non possiedono molto spazio dove allocare accumulatori più ampi o che guardano, nelle cose, anche all’estetica oltre che alle funzionalità.

La tegola base che vi segnaliamo è una via di mezzo tra un prodotto giù “maturo” per offrirvi un certo tipo di servizio, e un sistema “migliorabile” per poi garantirvi una maggiore copertura del vostro fabbisogno energetico. Costa 116€ e questa specifica è adatta a tutti i tetti in tegole e per un massimo di 2 tubi termici con un diametro massimo di 50 mm. Per le altre tegole per continuare e completare la struttura in base alle vostre esigenze, vi invitiamo a contattare il venditore.

Tegole per il fotovoltaico: la spesa intelligente

Il costo, come si vede, è superiore rispetto ai pannelli tradizionali, ma le tegole fotovoltaiche permettono di avere accesso al massimo degli incentivi statali e garantiscono una integrazione architettonica totale.

La volontà di autoprodurre energia elettrica, sia per cercare un risparmio nel tempo sia per utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, ha portato a un maggiore sviluppo dell’energia solare. Un impianto fotovoltaico, però, richiede il fissaggio dei pannelli su tegole o in un’area adiacente alla propria abitazione e non è detto che si abbia il giusto spazio a disposizione.

Così, o si punta su mini pannelli da balcone, oppure, come accennato prima, alle tegole solari. Una soluzione perfetta anche per chi presta particolarmente attenzione all’impatto estetico, perché una tegola fotovoltaica, oltre a ridurre l’invasività tipica del fotovoltaico, può rendere più bella la vostra casa senza rinunciare a produrre energia elettrica in modo sostenibile. Fai la tua scorta a partire dalla prima, al costo di 116€ cadauno.

