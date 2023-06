Tegole solari fotovoltaiche, l'ALTERNATIVA elegante ai pannelli solari su eBay

L’alternativa risparmiosa ai pannelli? Le tegole fotovoltaiche. Si tratta di speciali tegole a celle solari di varie forme e dimensioni, in grado di assolvere alla doppia funzione di protezione del tetto dal calore e dalle intemperie e generazione di energia elettrica green. Le trovate anche su eBay, in un blocco iniziale dal costo di 500€. In tal senso, per avere un visione completa dell’offerta e farvi un’idea concreta sulla giusta quantità e forma di tegole che vi servono, vi suggeriamo prima di contattare il venditore.

Tegole fotovoltaiche, l’ALTERNATIVA ai pannelli solari

Il mini pannello fotovoltaico che si trova inserito nelle tegole solari, è in grado di assorbire la radiazione solare così come fanno i tradizionali moduli fotovoltaici, producendo energia elettrica, ma integrandosi al contempo perfettamente nel contesto architettonico del rivestimento del tetto.

Considerando che una singola tegola solare fotovoltaica ha in genere una potenza di picco di 100 Wp, per ottenere un rendimento adeguato al fabbisogno medio annuo di energia elettrica di una famiglia di quattro persone (circa 2.700 kWh) serve almeno un impianto di 3 kW, il quale deve dunque essere strutturato in maniera tale da contare su un minimo di almeno 30 tegole con cella.

L’elettricità prodotta da questo sistema può tra l’altro essere immagazzinata in apposite batterie di accumulo, che costituiranno un impianto di stoccaggio che consentirà di avere energia elettrica sempre a disposizione. E allora, cosa aspetti? Prendile su eBay dove le trovi in un blocco iniziale dal costo di 500€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.