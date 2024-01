Tekken 8 per PS5 in pre-ordine a soli 67 euro: preparati a combattere e approfitta del COUPON IN SCADENZA!

Il 26 gennaio uscirà per Play Station 5 l’ottavo capitolo del mitico picchiaduro cult Tekken, che da quasi trent’anni entusiasma tante generazioni. Oggi puoi prenderlo in pre-ordine a soli 67 euro! Ti basta applicare il coupon CASA24 attivabile su eBay. Ma fai presto, perché sta per scadere!

Caratteristiche gioco

Ben 32 combattenti con grafica next-gen si scontreranno in TEKKEN 8! Nuovo gioco, nuova rivalità – TEKKEN 8 continua la tragica saga delle linee di sangue Mishima e Kazama e le loro sfide di rancore padre-figlio che scuotono il mondo. In questo ultimo capitolo, Jin Kazama sfiderà il suo destino mentre affronta suo padre Kazuya Mishima causando guerra e distruzione in tutto il mondo. Nuovo entusiasmante gameplay – TEKKEN 8 sarà caratterizzato da un nuovo entusiasmante gameplay incentrato su tattiche “aggressive.

Nella nuova modalità per giocatore singolo “Arcade Quest”, i giocatori possono creare il proprio avatar e conquistare i loro rivali in una varietà di arcade diversi. Costruito per la personalizzazione: Con un’ampia varietà di personalizzazioni di personaggi giocabili, avatar, elementi HUD e musica, i giocatori possono adattare la propria esperienza alle proprie preferenze.

Il 26 gennaio uscirà per Play Station 5 l’ottavo capitolo del mitico picchiaduro cult Tekken, che da quasi trent’anni entusiasma tante generazioni. Oggi puoi prenderlo in pre-ordine a soli 67 euro! Ti basta applicare il coupon CASA24 attivabile su eBay. Ma fai presto, perché sta per scadere!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.