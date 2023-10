Metti in fuga i ladri con questa telecamera di sicurezza senza fili!

La sicurezza della propria casa è tutto! E per ottenerla non serve mettere filo spinato tutta intorno alla cancellata, una guardia svizzera davanti al cancello o chissà quale complicato sistema di telecamere con tanti monitor e 2-3 vigilantes che controllano. Per fortuna, la tecnologia ha ridotto al minimo glia accessori che servono, e con ciò anche il costo e la difficoltà di installazione. Come il caso di Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD, senza fili. Parliamo di 2 videocamere + Blink Mini plug-in, una chiara schermata video HD 1080p, semplice da installare quindi non dovrai chiamare un tecnico. E’ anche compatibile con l’assistente vocale Alexa. Oggi paghi tutto questo solo 120,99 euro, risparmiando quasi la metà del prezzo (43%).

Telecamera di sicurezza Blink Outdoor: le caratteristiche

Più precisamente, parliamo di un bundle, formato da 2 Blink Outdoor Cameras, 1 Sync Module 2, e 1 Blink Mini Indoor Camara. Come detto nell’incipit, Blink Outdoor è una telecamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Un dispositivo piccolo, quasi impercettibile. Grazie alla lunga durata della batteria, Blink Outdoor funziona fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse). E’ resistente agli agenti atmosferici, così non dovrai preoccuparti che si danneggi quando piove o nevica.

Ricevi notifiche sul telefono quando la telecamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno. Vedi, ascolta e parla con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor (la funzione Live View non è costantemente attiva). Molto utile quando non sei in casa, così puoi spiegarlo al corriere o interloquire con amici o parenti che volevano farti una sorpresa.

Infine, puoi salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente). Ma anche virtualmente, nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink. Infine, avendo Alexa integrata puoi comandarla tramite la voce. Oggi paghi tutto questo solo 120,99 euro, risparmiando quasi la metà del prezzo (43%).

