Telecamera di sicurezza da esterno FHD con audio a 2 vie a meno di 40 euro su Amazon

La telecamera di sicurezza esterna LAXIHUB Floodlight è una soluzione completa che ti aiuta a proteggere la tua casa o il tuo ufficio da intrusioni e attività sospette. Con una risoluzione 1080p in Full HD, questa videocamera cattura immagini chiare e dettagliate che ti consentono di monitorare efficacemente l’area esterna della tua proprietà. Acquistala ora su Amazon a soli 39,45€ invece di 89,95€.

Dotata di un potente faro integrato, potrà quindi illuminare l’area circostante quando rileva movimenti, offrendo una maggiore sicurezza e dissuadendo potenziali intrusi. L’allarme sirena integrato emette un suono forte in caso di attività sospette, attirando l’attenzione degli abitanti e scoraggiando i malintenzionati.

Grazie all’audio a 2 vie, puoi comunicare direttamente con chiunque si trovi all’esterno della tua casa. Questa funzionalità è particolarmente utile per interagire con i visitatori, postini o persino per tenere d’occhio i tuoi animali domestici mentre sei lontano.

La telecamera si integra perfettamente con i tuoi dispositivi smart esistenti. Puoi controllare e gestire la telecamera tramite comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. Inoltre, è possibile visualizzare le immagini in tempo reale e riprodurre le registrazioni tramite l’app dedicata sul tuo smartphone o tablet.

L’installazione cablata garantisce una connessione stabile e affidabile per la telecamera di sicurezza. Non dovrai preoccuparti della durata della batteria o delle interruzioni nella connessione Wi-Fi. Infatti è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche estreme grazie alla sua classificazione IP65, garantendo un funzionamento affidabile anche in caso di pioggia o neve.

Non lasciarti scappare lo sconto importantissimo del 56% presente solo su Amazon

